Dernière semaine pour soumettre une demande dans le cadre du programme NovaScience

Les entreprises québécoises qui souhaitent soumettre une demande de soutien à l’emploi dans le cadre du programme NovaScience ont jusqu’à dimanche prochain (28 août) pour le faire.

Le programme NovaScience du ministère de l’Économie et de l’Innovation vise à soutenir des entreprises québécoises ayant des activités :

de recherche telles qu’elles sont énoncées par le programme de crédits d’impôt relatifs à la recherche scientifique et au développement expérimental ;

de recherche en sciences sociales et humaines ;

d’innovation de produit, de procédé, de renouvellement des matières premières, de l’organisation du travail et enfin de la commercialisation ;

de transformation numérique qui vise l’accroissement de la productivité et de la compétitivité de l’entreprise.

Il offre un soutien financier à l’emploi pouvant atteindre 50 % du salaire annuel, y compris les avantages sociaux, jusqu’à un maximum de 30 000 $, correspondant à une entente avec le Ministère d’une durée de 12 mois.

Le programme a pour objectif de favoriser le développement économique de toutes les régions du Québec dans une perspective de création d’emplois, de prospérité économique et de développement durable.

Il favorise par ailleurs l’intégration de la relève à des emplois scientifiques et technologiques au moyen de la mesure Soutien à l’emploi en recherche et en innovation, notamment à des emplois liés à la transformation numérique

Pour être admissible, l’emploi offert doit se dérouler au Québec, être l’objet d’un contrat de travail d’une durée minimale de 12 mois, représenter minimalement 30 heures par semaine, se réaliser dans le cadre d’un projet admissible et être associé à des activités de recherche et de développement, à des activités en innovation ou à des activités de transformation numérique à 80 % du temps, au minimum.

D’autre part, les personnes candidates ne doivent pas avoir bénéficié dans le passé de la mesure Soutien à l’emploi en recherche et en innovation, anciennement appelée Premier emploi en recherche. Elle doivent en outre être titulaires depuis au plus trois ans d’un diplôme d’un établissement d’enseignement collégial (diplôme d’études collégiales), d’un diplôme universitaire (premier, deuxième ou troisième cycle) ou d’une attestation de stage postdoctoral et ne doivent pas être employées de l’organisme depuis plus de 18 mois.

Tous les détails sont disponibles sur la page Web du programme.