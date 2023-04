DERNIÈRE HEURE : Western Digital touchée par une violation de données ; les services de sauvegarde My Cloud sont en panne

Le fournisseur de disques durs et de stockage en nuage Western Digital affirme avoir subi une violation de ses contrôles de sécurité et un vol de données.

Dans un communiqué de presse ce matin, la société californienne a déclaré que le 26 mars, elle avait identifié un incident de sécurité réseau impliquant les systèmes de Western Digital. « Dans le cadre de l’incident en cours, un tiers non autorisé a eu accès à un certain nombre de systèmes de l’entreprise. »

Le site Web du service de sauvegarde My Cloud Home de la société a indiqué qu’il subissait une panne de service affectant les produits My Cloud, My Cloud Home, My Cloud Home Duo, My Cloud OS5, SanDisk ibi et SanDisk Ixpand Wireless Charger. Cela inclut la possibilité de se connecter ou d’envoyer un courriel au soutien à la clientèle.

« Lors de la découverte de l’incident, la société a mis en œuvre des efforts de réponse à l’incident et a lancé une enquête avec l’aide d’experts en sécurité et en criminalistique extérieurs de premier plan », indique le communiqué de presse. « Cette enquête en est à ses débuts et Western Digital se coordonne avec les autorités chargées de l’application de la loi. »

« La société met en œuvre des mesures proactives pour sécuriser ses opérations commerciales, y compris la mise hors ligne des systèmes et des services et continuera de prendre des mesures supplémentaires le cas échéant », poursuit le communiqué. « Dans le cadre de ses efforts de remédiation, Western Digital travaille activement pour restaurer les infrastructures et les services impactés. Sur la base de l’enquête à ce jour, la société pense que la partie non autorisée a obtenu certaines données de ses systèmes et s’efforce de comprendre la nature et la portée de ces données. »

Western Digital est l’un des plus grands fabricants de stockage au monde, connu pour les marques Western Digital et SanDisk pour les disques durs rotatifs et à semi-conducteurs, les lecteurs portables, les clés USB et les supports de stockage pour appareils photo numériques. Il propose également la famille My Cloud de périphériques de stockage personnels en réseau et de serveurs polyvalents.

En janvier, la société a annoncé un chiffre d’affaires de 3,1 milliards de dollars pour le deuxième trimestre.

L’article original (en anglais) est disponible sur IT World Canada, une publication sœur de Direction informatique.

Adaptation et traduction française par Renaud Larue-Langlois.