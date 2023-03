DERNIÈRE HEURE : « Ne plaisantez pas avec le régulateur », dit Champagne en autorisant la fusion Rogers-Shaw à certaines conditions

Le ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie, François-Philippe Champagne, a annoncé cette semaine que plus de 20 organismes à but non lucratif dans les collectivités du Canada recevront un financement dans le cadre d'un investissement de 17,6 millions de dollars canadiens dans la deuxième phase du programme d’échange en matière de littératie numérique (PEMLN).