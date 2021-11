Dépôt du projet de loi visant la création d’un ministère de la Cybersécurité

Dominique Lemoine - 01/11/2021

Le projet de loi visant la mise sur pied d’un ministère de la Cybersécurité et du Numérique a été déposé jeudi à l’Assemblée nationale du Québec.

Ce projet de créer un ministère de la Cybersécurité avait été évoqué publiquement pour la première fois le 19 octobre par le premier ministre du Québec, lors de son discours d’ouverture de la session parlementaire.

Selon le cabinet du ministre délégué à la Transformation numérique gouvernementale, le projet de loi numéro 6 édictant la Loi sur le ministère de la Cybersécurité et du Numérique et la mise en place subséquente du ministère visent notamment à « protéger l’État des cyberattaques et à éviter les vols de données publiques ».

« Avec la mise en place d’un ministère de la Cybersécurité et du Numérique, le gouvernement québécois regroupera, au sein d’une même organisation, une expertise dans les domaines du numérique, de la cybersécurité et des services technologiques. Le ministère pourra compter sur l’expertise d’équipes actuelles du Sous-secrétariat du dirigeant principal de l’information et de la transformation numérique, au Secrétariat du Conseil du trésor, ainsi que d’Infrastructures technologiques Québec », soutient le cabinet.

Selon le ministre, « la transformation numérique et la cybersécurité font partie du quotidien et sont désormais des champs d’intervention de l’État à part entière ».

