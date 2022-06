Déploiement important pour CGI Federal aux États-Unis

Renaud Larue Langlois - 07/06/2022

CGI annonce le déploiement de la solution infonuagique de rédaction de contrats MomentumMD Acquisitions de CGI Federal au département des Anciens combattants des États-Unis (VA, pour Veteran Affairs). Le nouveau système devrait permettre de normaliser la rédaction des contrats à l’échelle de l’organisation.

Il s’agit de la troisième étape du programme Financial Management Business Transformation (FMBT) des VA pour l’Administration des cimetières nationaux et elle constitue un jalon important dans la modernisation de leurs systèmes corporatifs. Les fonctionnalités financières et d’approvisionnement étant dorénavant intégrées au système de gestion des finances et de l’approvisionnement iFAMS.

« CGI Federal est heureuse de prendre part au programme FMBT avec des professionnels de rédaction de contrat par les VA pour développer une approche standard de rédaction de contrats pour l’organisation des Anciens combattants », précise Alisa Bearfield, vice-présidente principale, CGI Federal dans un communiqué. « Au fil de l’expérience, l’équipe a été en mesure de recueillir des perspectives concrètes en vue d’améliorer la solution MomentumMD Acquisitions pour mieux outiller les professionnels de l’approvisionnement qui offrent des services à nos vétérans. »

CGI Federal est une filiale américaine de CGI qui, à titre de partenaire des organismes fédéraux, fournit des solutions visant à réaliser leurs objectifs dans les domaines de la défense, du renseignement, de la santé et des activités civiles.

Cette annonce est le résultat d’efforts conjoints du bureau de programme FMBT des VA, du bureau des technologies de l’information, du bureau des acquisitions, de la logistique et de la construction (OALC), d’un groupe de travail de professionnels dédiés d’un organisme contractuel et de CGI Federal, principal intégrateur de systèmes pour le programme FMBT.

