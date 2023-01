Deloitte Canada inaugure un centre de l’usine et de l’entrepôt intelligents

Deloitte Canada dévoilait cette semaine L’usine intelligente @ Montréal, qui abrite un écosystème interconnecté de plus de 20 solutions et technologies de pointe, et dont l’objectif est de métamorphoser la fabrication et l’entreposage grâce à la transformation numérique.

L’usine intelligente @ Montréal occupe plus de 836 mètres carrés. Elle a été conçue pour mettre en valeur les possibilités d’automatisation de l’exécution des chaînes de production, de l’entreposage et du déplacement efficaces des stocks, ainsi que du suivi de la réception et de l’expédition des produits. Deloitte prévoit qu’au cours de sa première année d’exploitation, le centre devrait attirer des centaines de dirigeants d’entreprises d’envergure nationale et internationale.

« En tant que plus grand cabinet de services professionnels au Canada, nous nous soucions de l’avenir du pays », indique Anthony Viel, chef de la direction de Deloitte Canada dans un communiqué. « Nous croyons que des projets comme celui-ci transformeront fondamentalement notre économie – et notre société – et mettront le Canada sur une voie plus prospère. Nous sommes fiers de contribuer notre expertise mondialement reconnue en matière d’entreposage et de fabrication pour ouvrir cette installation unique et novatrice. En combinant l’expertise de Deloitte en consultation au matériel et aux logiciels précieux donnés par des commanditaires avant-gardistes, L’usine intelligente @ Montréal démontre comment le Canada peut jouer un rôle actif dans la quatrième révolution industrielle. »

Un rapport du Material Handling Institute rapporte que les trois principaux défis auxquels doivent faire face les entreprises de chaîne d’approvisionnement sont les perturbations de la chaîne d’approvisionnement et les pénuries potentielles, l’embauche et le maintien en poste de travailleurs qualifiés, et la demande de la clientèle pour des délais plus courts. L’usine intelligente @ Montréal entend tirer parti des technologies et des pratiques les plus récentes pour relever rapidement ces défis en limitant le plus possible les coûts aux clients.

Le rapport montre également que la pandémie a accéléré la transformation de la chaîne d’approvisionnement pour 78 % des entreprises, en particulier pour celles qui exercent leurs activités dans le domaine du commerce électronique. L’usine intelligente @ Montréal prévoit proposer des technologies potentielles pour devenir un chef de file dans le domaine en faisant des investissements abordables.

L’usine intelligente @ Montréal utilise des technologies de pointe de l’industrie 4.0 telles que l’intelligence artificielle (IA), les capteurs, la robotique, l’Internet des objets (IdO), les mégadonnées ainsi que les applications infonuagiques et en périphérie afin de démontrer comment les réseaux d’approvisionnement numériques transforment les chaînes d’approvisionnement pour les faire passer de fonctions cloisonnées à un écosystème interconnecté.

Ces nouveaux réseaux numériques de fabrication et d’entreposage sont exploités en temps réel grâce à l’information additionnelle fournie par une connectivité accélérée. Ils renforcent ainsi l’agilité de la chaîne d’approvisionnement, et permettent aux entreprises de prendre des décisions rapidement et de façon optimale, précise Deloitte.

L’usine intelligente @ Montréal est soutenue par des solutions de pointe fournies par Cisco, Cloudrail, Cosme, CPP, E2 Solutions, EYESEE, Finloc, GKC Architects, KPI, Noovelia, NuMove Robotics & Vision, Pacefactory, Packpro, RG Group, SAP, Siemens, TeamViewer, and Vecna.