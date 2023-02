Dell va supprimer 6650 emplois alors que le marché des PC fait face à un déclin sans précédent

Dell supprimera 6650 emplois, soit environ 5 % de ses effectifs, alors qu’elle fait face à la chute de la demande de PC et à l’incertitude économique, a annoncé la société dans un dossier réglementaire auquel le site d’information Bloomberg a eu accès.

« Dans les jours et les semaines à venir, vous commencerez à voir une série de changements – certaines réinitialisations – dans toute l’organisation pour mieux nous structurer pour l’avenir, pour mieux collaborer, réduire la complexité, augmenter la vitesse et accélérer l’innovation », a déclaré le co-chef de l’exploitation de Dell, Jeff Clarke, dans un article de blog.

Les employés touchés par ces changements auront des nouvelles de leurs dirigeants, selon Dell. La société a également déclaré qu’elle soutiendrait les employés licenciés lors de leur transition vers de nouvelles opportunités, mais n’a pas précisé comment.

Les licenciements de Dell s’ajoutent aux plus de 48 000 emplois supprimés par des entreprises technologiques, dont Microsoft, Google et Salesforce, depuis le début de cette année.

La société a déjà mis en place des mesures de réduction des coûts telles qu’un gel des embauches, des limites sur les déplacements et la réduction des dépenses de services externes, à la suite d’une chute spectaculaire du marché des PC, qui représente 55 % de ses revenus, selon la firme d’analyse de l’industrie IDC.

En novembre de l’année dernière, son concurrent HP a également annoncé son intention de supprimer de 4000 à 6000 postes au cours des trois prochaines années.

Parmi les grandes entreprises, Dell a cependant fait face à la plus forte baisse des ventes de PC en 2022, par rapport à la même période en 2021.

Dell a déclaré qu’elle mettra également en œuvre des changements pour rationaliser les opérations, notamment en alignant les équipes de vente régionales et Dell Technologies Select (DTS) pour fournir un support cohérent aux clients, resserrer les boucles de rétroaction entre les clients, les équipes de support et de produit en soutenant davantage les segments ISG et CSG de l’entreprise, et déplacer les équipes et les ressources.

« N’oubliez pas que nous avons déjà traversé des ralentissements économiques et que nous en sommes sortis plus forts », a écrit Jeff Clarke. « Nous l’emporterons comme nous le faisons toujours, pour nos clients, nos partenaires et les uns pour les autres. Nous serons plus compétitifs, plus concentrés et trouverons un nouveau niveau de performance opérationnelle. Nous serons prêts lorsque le marché rebondira. »

L’article original (en anglais) est disponible sur IT World Canada, une publication sœur de Direction informatique.

Adaptation et traduction française par Renaud Larue-Langlois