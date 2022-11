Dell Technologies étend ses capacités de protection des données multi nuage

La texane Dell Technologies annonce aujourd’hui des ajouts à Dell PowerProtect Data Manager, son logiciel de protection des données d’entreprise, ainsi qu’un nouveau composant dans ses services de stockage de données APEX, qui visent à aider à protéger les organisations contre la menace croissante des cyberattaques, à simplifier les opérations informatiques et soutenir les principes de vérification systématique (Zero Trust).

Les nouvelles offres comprennent :

Cet appareil automatise la découverte et la protection des actifs et offre une protection VMware, garantissant la disponibilité de toutes les machines virtuelles (MV) sans interruption de service. Intégrant la gestion des identités et des accès, la nouvelle solution est conçue pour fournir un accès sécurisé aux fonctions restreintes tout en offrant une protection des données définie par logiciel facile à déployer et à utiliser. Dell affirme que le système est efficace pour les cas d’utilisation de petite et moyenne taille, avec une prise en charge allant de 12 à 96 téraoctets de données.

Cette nouvelle solution marque l’expansion de Dell de ses capacités de cyber-récupération pour les nuages publics, à la suite d’intégrations avec Microsoft Azure et AWS. Il permet aux clients de déployer un cyber coffre-fort isolé dans Google Cloud pour séparer les données et les protéger d’une cyberattaque. Les organisations peuvent utiliser leur abonnement Google Cloud pour acheter PowerProtect Cyber ​​Recovery via Google Cloud Marketplace ou acheter directement auprès de Dell et de ses partenaires de distribution.

La cible de sauvegarde des services de stockage de données Dell APEX vise à rationaliser le processus d’achat, de déploiement et de maintenance du stockage de sauvegarde, tout en réduisant l’empreinte de stockage du client et en augmentant la disponibilité des données. Cette nouvelle offre vise à répondre à la demande croissante d’un modèle de consommation flexible en tant que service, facturé à l’utilisation.

Tous les services annoncés sont disponibles dans le monde entier dès maintenant, à l’exception des services de stockage de données Dell APEX, qui seront déployés au premier trimestre 2023 dans 16 pays d’Amérique du Nord, d’Europe et d’Asie-Pacifique.

L’article original (en anglais) est disponible sur IT World Canada, une publication sœur de Direction informatique.

Adaptation et traduction française par Renaud Larue-Langlois.