Dell lance une nouvelle tablette XPS 2-en-1

Dell ajoute l’ordinateur tablette XPS 13 2-en-1 à sa gamme XPS haut de gamme.

Le nouveau XPS 13 2-en-1 de 2022 abandonne l’ancien style de clavier pivotant et adopte plutôt un style d’ordinateur tablette avec clavier entièrement détachable. Conçu pour être portable, le XPS 2-en-1 avec écran de 13 pouces mesure 7,8 mm d’épaisseur et ne pèse que 736 g à lui seul. L’ajout de l’étui-clavier magnétique XPS Folio ajoute 560 g supplémentaires, portant son poids total à 1 386 g.

Au niveau de l’affichage, le nouveau XPS 2-en-1 utilise un écran tactile 3K de 13 pouces certifié HDR avec une luminosité entre 400 et 500 nit. Il est fait de Gorilla Glass Victus résistant avec un revêtement antireflet et anti tache. L’écran prend également en charge le stylet actif XPS Stylus.

Le XPS 2-en-1 utilise les processeurs Intel Core i5 et i7 de 12e génération combinés avec jusqu’à 16 Go de mémoire LPDD4x. Les options de stockage SSD PCIe 4 incluent 256 Go, 512 Go et 1 To.

Le stylet XPS et l’étui-clavier Folio sont vendus séparément. L’étui XPS Folio comprend le clavier Zero-Lattice de Dell avec une course de 1 mm, un rétroéclairage complet et un bouton d’alimentation à empreinte digitale Windows Hello. Le couvercle de l’étui-clavier Folio peut soutenir le XPS 2-en-1 à l’un de trois angles pour améliorer l’ergonomie. Le stylet et le clavier se fixent magnétiquement.

Malgré sa faible épaisseur, le XPS 2-en-1 est toujours livré avec une batterie de 48,5 Wh.

Pour faciliter le travail à distance, il est muni d’une caméra frontale 1080p et comporte également une caméra arrière 11MP.

Le XPS 2-en-1 est livré avec deux ports combinés USB-C et Thunderbolt 4. Ils peuvent être utilisés à la fois pour le chargement et les données, donc une station d’accueil est probablement nécessaire pour une configuration de bureau complète avec de nombreux accessoires. Et bien que l’appareil ne comprenne plus de prise casque 3,5 mm, Dell inclut un adaptateur qui convertit l’un des ports USB en une telle prise.

Les prix pour le nouveau Dell XPS 13 2-en-1 débutent à 1 449 $ CA incluant l’étui-clavier et le produit est disponible dès aujourd’hui. Le modèle Wi-Fi est lancé en premier, le modèle 5G arrivant à une date ultérieure. Le stylet XPS est offert moyennant un supplément de 125 $ CA.

L’article original (en anglais) est disponible sur IT World Canada, une publication sœur de Direction informatique.

Adaptation et traduction française par Renaud Larue-Langlois.