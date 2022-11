Delan lance un nouveau programme de philanthropie

Delan, une PME montréalaise spécialisée en recrutement dans le domaine des technologies de l’information, annonce un nouveau programme appelé 1 don, 1 heure à la fois relié à sa division contractuelle.

Ainsi, pour chaque heure travaillée par chacun de ses consultants en TI, la société remettra un dollar à une œuvre de charité parmi Centraide du Grand Montréal, 60 millions de filles, Leucan et le Club des petits déjeuners. De plus, chacun des consultants concernés pour choisir la cause qui lui tient le plus à cœur.

« Comme plusieurs entrepreneurs de ma génération, je m’intéresse à l’impact de mon entreprise dans ma communauté. Je crois que la recherche de profit n’est pas le seul objectif d’une entreprise et qu’il est possible, et même souhaitable, de conjuguer croissance économique et engagement social, une vision partagée par mes associées et le reste de l’équipe », déclare Jean-François Charpentier, président de Delan dans un communiqué.

Pour la fondatrice Anne-Marie Deslauriers, le programme 1 don, 1 heure à la fois s’inscrit dans une volonté d’aller encore plus loin et de partager les retombées de la croissance de l’entreprise à l’ensemble de la société. « Le travail d’équipe et la collaboration font partie des valeurs fondamentales de Delan. Cela se vit au quotidien au sein de l’entreprise ainsi qu’avec les partenaires externes. Le programme 1 don, 1 heure à la fois nous permettra d’avoir un impact social encore plus significatif tout en mobilisant nos équipes et nos clients. Nous sommes d’autant plus fiers que Delan poursuive sa croissance tout en renforçant son utilité sociale! », précise-t-elle.

Delan, qui célèbre cette année son 25è anniversaire, espère que le programme créera un mouvement chez les entreprises du Québec. Ses trois associés lancent d’ailleurs un appel à tous les entrepreneurs et dirigeants de PME. « Toutes les entreprises peuvent donner et s’impliquer socialement. Il s’agit de définir la bonne formule en fonction des réalités de notre organisation », précisent-ils.