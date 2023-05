DAZZM, une nouvelle plateforme sans code qui veut réinventer la création de logiciels métiers

L’entreprise de Montréal Octopus-ITSM devient DAZZM et lance une nouvelle plateforme sans code qui permet aux organisations de créer des solutions pour entreprises à vive allure, avec une expérience utilisateur optimale.

Selon la société, DAZZM transforme le développement logiciel traditionnel lourd, long et réservé aux initiés en un nouveau modèle hyper agile et plus accessible. Ses objectifs sont clairs : créer des applications métiers robustes, belles et engageantes, en une fraction du coût et du temps de développement habituels. Et elle affirme pouvoir le faire sans compromis sur les normes de qualité et de sécurité des entreprises.

La plateforme DAZZM offre des fonctionnalités clés en main à ses utilisateurs afin de les libérer d’une multitude de tâches à accomplir. Ils peuvent ainsi se concentrer sur les objectifs essentiels que doivent atteindre l’application.

Toujours selon DAZZM, des utilisateurs sans connaissances techniques approfondies peuvent créer des applications en toute autonomie. Et les développeurs professionnels ont l’avantage de créer et de livrer des solutions plus facilement et plus rapidement.

En affaire depuis plus de 15 ans dans le domaine des TI, le changement de nom et le lancement de cette nouvelle plateforme sans code vient renforcer l’innovation et les objectifs de croissances de l’entreprise.

« Le lancement de DAZZM est une étape importante pour nous et montre comment la technologie peut être exploitée par tous pour concevoir des solutions robustes d’entreprise », déclare Pierre Lamoureux, Président et fondateur de DAZZM. « C’est incroyablement gratifiant de participer à la transformation numérique d’entreprises variées, notamment dans le secteur de la santé, en les aidant à améliorer les soins offerts aux patients. Nous aspirons à rendre l’expérience de développement d’applications aussi incroyable, inspirante et enrichissante que possible. »

DAZZM s’est donnée pour mission de « permettre de créer des applications engageantes, accélérant la transformation numérique des processus ». Forte de 15 ans d’expertise en technologie ITSM, elle a livré quelque 500 solutions dans ce domaine pour des clients exerçant dans divers secteurs d’activité.