L’Association québécoise des technologies (AQT), en collaboration avec la Banque Nationale, a décerné hier le prix « PME en lumière AQT 2022 – Partenariat de l’année » à D-BOX Technologies, une société qui redéfinit les expériences de divertissement grâce à une technologie haptique immersive de haute précision qui fournit une rétroaction à l’ensemble du corps et qui stimule l’imagination par le mouvement.

C’est lors du Gala PME en lumière, qui se déroulait dans le cadre du Big Bang de l’AQT, le forum de commercialisation et de croissance dédié aux entreprises technos du Québec, que les participants présents ont été appelés à voter pour l’entreprise de leur choix parmi les 6 PME finalistes : Airudi, D-BOX Technologies, Dvore, Moov Ai, Obibox et Videns Analytics.

Le vote du public sur place, qui compte pour 20 % de la note globale, s’est ajouté aux données chiffrées de l’AQT (20 %) ainsi qu’à la voix d’un jury indépendant, composé de représentants chevronnés des affaires (60 %).

« Nous tenons à féliciter D-BOX Technologies pour sa victoire qui fait rayonner l’ensemble de l’industrie techno-numérique québécoise. Le concours PME en lumière a permis une nouvelle fois de célébrer le dynamisme, l’innovation et les stratégies gagnantes que nos entreprises mettent en place pour stimuler leur croissance », a déclaré Nicole Martel, présidente-directrice générale de l’AQT.

L’AQT est un réseau d’affaires qui veille au développement et au rayonnement du secteur des technologies québécoises. Elle anime et représente la communauté technologique du Québec en encourageant le virage numérique, les occasions d’affaires entre les membres et l’accès aux meilleures pratiques de l’industrie.