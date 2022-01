D-Box et Razer exposent le fruit de leur partenariat au CES

Dominique Lemoine - 05/01/2022

Technologies D-Box et Razer ont présenté, dans le cadre du salon commercial CES 2022 à Las Vegas, un prototype de fauteuil de jeu vidéo et divertissement sur écran conçu pour Razer à partir de la technologie de D-Box.

Selon D-Box, une entreprise basée à Montréal qui se spécialise en équipements d’expériences immersives, le fauteuil HyperSense Enki Pro de la marque Razer de produits pour le jeu vidéo a été conçu avec sa technologie haptique et immersive.

« Le prototype crée une rétroaction tactile et sensorielle pour des sensations basées sur des signaux provenant de jeux et de supports de divertissement intégrés. Il présente un retour haptique direct à partir de contenus passifs et interactifs allant des jeux vidéos aux bibliothèques de diffusion en continu regroupant films et séries télévisées », précise D-Box, par voie de communiqué de presse.

Selon Razer, « l’haptique ouvre un monde de possibilités, par l’entremise de fauteuils, de casques ou de tout autre accessoire, et nous sommes en train d’exploiter tout le potentiel de cette technologie pour améliorer l’expérience ».

D-Box ajoute que les technologies haptiques sont basées « sur les signaux de mouvement et de vibration transmis directement par la télémétrie du jeu ».

Lire aussi :

Jeu vidéo : Ubisoft se pose sur Sherbrooke

Jeu vidéo : miHoYo s’installe à Montréal

Réalité virtuelle : partenariat entre D-Box et Secret Location

Tags: CES 2022