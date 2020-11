Cybersécurité : Terranova Security bonifie son offre

Marie Pâris - 03/11/2020

L’entreprise québécoise de sensibilisation à la sécurité Terranova Security vient d’annoncer divers ajouts à son Programme de partenariat.

Les partenaires de Terranova Security ont notamment accès à une formation et une accréditation en ligne en sensibilisation à la sécurité de l’information, ainsi qu’à des solutions en sensibilisation à la sécurité et des simulations d’hameçonnage.

Le programme compte notamment une nouvelle interface du Portail des partenaires, où l’expérience en ligne simplifiée facilite l’enregistrement des opportunités, la réalisation de l’accréditation et l’accès au contenu.

Grâce à un partenariat établit entre Terranova Security et Microsoft, les distributeurs, revendeurs et autres partenaires Microsoft bénéficient en outre de plusieurs avantages supplémentaires – comme des simulations d’attaque comme produit à valeur ajoutée, ce qui permet aux détenteurs d’une licence E3 de passer aux niveaux E5 et ATP2.

Terranova Security peut également aider les partenaires Microsoft à accroître leur potentiel de profit et à générer des ventes additionnelles grâce aux offres spéciales destinées aux clients E3 qui ne sont pas prêts à faire le saut vers E5.

« Aujourd’hui, l’un des risques les plus communs et importants auxquels font face nos clients est d’être victime d’hameçonnage, a indiqué Rob Lefferts, vice-président de groupe chez Microsoft 365 Security, par communiqué. Le partenariat conclu entre Microsoft et Terranova Security nous permet d’offrir une solution à la fine pointe et distincte comprenant des simulations d’hameçonnage et des formations centrées sur les personnes. »

Enfin, Terranova Security organise le 12 novembre prochain un Sommet virtuel sur la sensibilisation à la sécurité pour ses partenaires. Lors de cet événement parrainé par Microsoft, l’entreprise présentera des informations supplémentaires sur le Programme de partenariat ainsi qu’une démonstration de sa solution.

Tags: Cybersécurité