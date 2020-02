Cybersécurité : Dell annonce la vente de RSA

Catherine Morin - 19/02/2020

Dell Technologies a annoncé mardi la vente de sa filiale de cybersécurité RSA pour 2 075 milliards $ à un consortium d’investisseurs dirigé par Symphony Technology Group.

L’accord, qui doit se conclure d’ici six à neuf mois, inclut les solutions Fraud & Risk Intelligence, NetWitness Platform, RSA Archer, SecurID, ainsi que la conférence RSA.

RSA Security, dont Dell a hérité lors du rachat d’EMC en 2015, fait face à une forte concurrence sur le marché des solutions de cybersécurité.

De son côté, Dell cherche à réduire sa dette et à bonifier son portefeuille de marques.

Le géant de la technologie souhaite aussi concevoir ses propres systèmes de sécurité pour ses produits.

« La vente de RSA Security nous apporte une plus grande flexibilité pour nous concentrer sur l’innovation intégrée au sein de Dell Technologies », a expliqué Jeff Clarke, directeur des opérations et vice-président de Dell Technologies, dans un billet de blogue annonçant la transaction.

Dell aurait commencé la recherche d’un acheteur en décembre 2019, selon PE Hub.

Le consortium d’investisseurs dirigé par Symphony Technology Group, qui comprend la société de gestion néerlandaise AlpInvest Partners et le fonds de pension canadien Ontario Teachers’ Pension Plan, est le « dépositaire idéal » pour aider RSA a atteindre ses objectifs, selon Clarke.

« Pour déterminer le meilleur avenir à long terme pour RSA, nous avons cherché un acheteur qui a à cœur la mission de RSA, qui est fidèle à sa clientèle et qui souhaite maximiser la puissance du talent, de l’expérience et du formidable potentiel de croissance de RSA », a-t-il indiqué.

Le président de RSA, Rohit Ghai, a peu commenté l’annonce, mais a fait écho aux propos de Clarke dans un billet de blogue distinct.

« Symphony Technology Group soutient pleinement notre vision, et avec une configuration plus indépendante, nous aurons encore plus de pouvoir pour accélérer l’innovation, assurer le succès de nos utilisateurs avec notre portefeuille de solutions et augmenter les occasions favorables pour notre écosystème de partenaires », a-t-il notamment écrit.

