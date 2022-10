Cubic annonce un nouveau partenariat et met l’accent sur les solutions durables

Cubic Transportation Systems (Cubic), basé à San Diego, en Californie, a annoncé un nouveau partenariat avec IntelliTrafik d’Edmonton, en Alberta, une division d’ATS Traffic, pour étendre la portée de Cubic dans les provinces et agences canadiennes tout en fournissant des solutions de gestion de la circulation et de transport intelligent et en accordant la priorité à la lutte contre le changement climatique.

La collaboration avec IntelliTrafik fournira à Cubic des relations clés et une solide chaîne d’approvisionnement locale. L’expertise géographique d’IntelliTrafik dans les juridictions locales aidera également les dirigeants de Cubic à gérer les engagements des clients pour fournir des solutions.

À partir de ce mois-ci, les deux entreprises collaboreront pour identifier les opportunités où les solutions STI de Cubic, ainsi que l’expertise locale d’IntelliTrafik, peuvent être utilisées par les autorités routières, les municipalités et les entrepreneurs à travers le Canada pour améliorer l’expérience routière des conducteurs.

« Le partenariat entre IntelliTrafik et Cubic représente une démarche véritablement synergique et symbiotique qui ne sera que bénéfique pour nos clients et usagers de la route canadiens », a déclaré Steve Ennis, vice-président exécutif d’IntelliTrafik.

Il souligne également l’engagement de Cubic à lutter contre le changement climatique en gérant la congestion de la circulation. Par exemple, la technologie de contrôle adaptatif des signaux SynchroGreen de Cubic optimise les feux de circulation en temps réel, en fonction des conditions de circulation et des pics de congestion.

Le produit est couramment déployé dans des zones à forte congestion telles qu’un stade de sport ou un campus universitaire. Il peut également être utilisé dans les zones où les accidents de la circulation sont fréquents en raison de la congestion.

« La façon dont il est configuré est que les ingénieurs de la circulation peuvent saisir des données, et les algorithmes s’adaptent et garantissent que ces signaux seront verts pour les automobilistes lorsqu’ils traversent », a expliqué Eric Jacques, directeur principal des ventes ITS chez Cubic Transportation Systems.

SynchroGreen aide à réduire le nombre d’arrêts des véhicules, le temps d’inactivité et le temps de trajet global, ainsi qu’à réduire les émissions de carbone et la consommation de carburant.

Le produit a été testé à Chula Vista, en Californie, où les routes sont susceptibles d’être fortement congestionnées par les travailleurs conduisant vers et depuis les villes voisines.

La ville a introduit SynchroGreen dans trois zones à fort trafic. Un tiers a étudié les conditions avant et après que Chula Vista ait déployé SynchroGreen aux intersections, en se concentrant sur les temps de trajet de pointe dans les deux sens le matin, le midi et le soir.

Dans l’ensemble, les émissions des véhicules telles que le gaz d’échappement, l’oxyde nitreux stabilisé à chaud (TNOx) et le dioxyde de carbone stabilisé à chaud (TCO2) des gaz d’échappement ont diminué. La consommation de carburant a diminué, tout comme les temps de trajet et les retards.

L’étude a montré que les temps morts ont été réduits de 33 % et que le nombre d’arrêts a également diminué de 33 %. Les temps de trajet globaux ont diminué de 15 %. La consommation de carburant a été réduite d’environ 7 % et les émissions de carbone ont été réduites de 11 %.

Parmi les autres solutions durables de la société, citons Transit Signal Priority, un logiciel déployé aux intersections qui garantit que les véhicules de transport en commun obtiennent des signaux verts prolongés.

Eric Jacques a ajouté que les entreprises tentent également de faire migrer les travailleurs de leurs véhicules personnels vers les transports en commun, une façon plus verte de voyager.

« La façon dont vous y parvenez est de vraiment rendre les transports publics meilleurs, plus efficaces, pour amener les gens d’un point A à un point B plus rapidement. »

M. Jacques a ajouté que, lors de la Convention mondiale des Nations Unies sur le climat qui s’est tenue l’année dernière à Glasgow, en Écosse, l’industrie du trafic et des transports a été mise au défi de réduire les émissions de carbone de 50 % d’ici 2030.

« C’est un accomplissement considérable, et la seule façon d’y parvenir est que les fournisseurs proposent des produits et des solutions meilleurs pour l’environnement, et que les municipalités, les agences, les entrepreneurs profitent de ces solutions. »

Il a déclaré que l’évolution vers les véhicules autonomes et les technologies de véhicules connectés sont également des facteurs qui contribuent à l’intendance de l’environnement. Il a également souligné l’importance de la sécurité.

« Lorsque vous avez la sécurité et l’intendance de l’environnement, et que vous faites preuve d’engagement envers les deux, vous faites ce qu’il faut. »

L’article original (en anglais) est disponible sur IT World Canada, une publication sœur de Direction informatique.

Adaptation et traduction française par Renaud Larue-Langlois.