Cryptomonnaies : du sable dans l’engrenage de chaînes de blocs

Dominique Lemoine - 12/09/2021

Des pannes et des retards sur des plateformes de transactions de cryptoactifs reposant sur la technologie de la chaîne de blocs ont entraîné la semaine dernière des chutes des cours de cryptomonnaies.

Reuters rapporte que des pépins ont fait vaciller le volume des échanges et les cours de cryptomonnaies telles que le bitcoin.

L’entreprise de devises numériques en ligne Coinbase a affirmé que quelques transactions sur sa plateforme d’échanges ont été retardées ou annulées en raison d’erreurs de son application.

De son côté, le marché Gemini a indiqué avoir dû effectuer une maintenance complète pour corriger des problèmes de performance.

Les valeurs boursières de fournisseurs de plateformes et autres entreprises liées à l’industrie des cryptomonnaies, par exemple les entreprises de cryptominage Marathon Digital Holdings et Riot Blockchain, ont elles aussi été affectées à la baisse.

De plus, la première journée de l’adoption de la cryptomonnaie bitcoin (BTC) en tant que monnaie légale par le Salvador a été perturbée, en raison d’ennuis technologiques de démarrage reliés à l’accessibilité de l’application de transactions.

L’adoption du bitcoin comme monnaie légale par le Salvador pourrait ne pas avoir d’effet majeur sur la demande de bitcoins, en raison de la taille de la population du pays, du scepticisme d’une partie de la population et de l’accès à Internet variable à travers le pays, selon des observateurs dont les propos sont rapportés par Reuters et Forbes. De plus, les autres pays en mode attente ne semblent pas prêts à suivre son exemple.

Tags: Bitcoin