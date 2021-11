Croesus reliée à Salesforce en passant par Pstox

Dominique Lemoine - 24/11/2021

Les interfaces de programmation du logiciel Croesus Conseiller seront reliées à la plateforme de gestion des relations avec la clientèle de Salesforce grâce à une application qui sera développée par Pstox.

L’entreprise québécoise de technologies financières Croesus, qui est basée à Laval et qui se spécialise en systèmes de gestion de patrimoine proposés en mode logiciel à la demande, mentionne que son partenariat avec l’entreprise québécoise Pstox, fondée à Montréal en 2015, permet d’intégrer Croesus Conseiller à Salesforce.

Croesus Conseiller est un logiciel de gestion de portefeuille proposé par Croesus aux conseillers, gestionnaires de portefeuilles, investisseurs et planificateurs. Pstox se spécialise en intégration et en développement d’interfaces de programmation d’applications compatibles avec les plateformes Salesforce et MuleSoft.

« Pstox développera une application qui reliera les interfaces de programmation de Croesus Conseiller à la plateforme de gestion des relations avec la clientèle de Salesforce. Une fois développée, l’application sera disponible dans le répertoire d’applications de Salesforce (AppExchange) », explique Croesus.

Selon Croesus, les conseillers financiers qui utilisent la plateforme de gestion des relations clients de Salesforce pourront ainsi profiter d’un lien direct avec son logiciel de gestion de portefeuille, ainsi qu’avoir une vue d’ensemble sur les informations sur les clients et sur les données de rendement.

