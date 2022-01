Crewdle gagne les faveurs de nouveaux utilisateurs

Dominique Lemoine - 11/01/2022

L’entreprise québécoise basée à Montréal soutient que sa plateforme de vidéoconférence du même nom a été adoptée par 190 000 nouveaux utilisateurs enregistrés en moins de quatre mois.

Selon Crewdle, moins de quatre mois ont été nécessaires pour que sa plateforme de vidéoconférence passe de 1000 utilisateurs à 200 000 utilisateurs et un mois a été nécessaire pour qu’elle passe de 10 000 à 200 000 utilisateurs. Environ trois mois auraient donc été nécessaires pour qu’elle passe de 1000 à 10 000 utilisateurs.

Les inscriptions proviendraient en particulier de l’Europe, de l’Afrique et de la région Asie-Pacifique.

Crewdle affirme que son année 2021 a été marquée par des initiatives marketing, des partenariats de distribution et des partenariats de financement qui ont contribué à cette croissance.

« Le nouveau Programme partenaires, en collaboration avec PartnerStack, a non seulement attiré l’attention, mais a permis le recrutement de plus de 25 000 nouveaux affiliés au cours du mois dernier », mentionne Crewdle, qui ajoute que la pandémie et le temps des fêtes y sont aussi pour quelque chose.

La plateforme de communication de Crewdle est basée sur les communications pair-à-pair (P2P), par opposition aux plateformes basées sur des serveurs.

Lire aussi :

Crewdle passe à une autre étape de son développement

Un espoir québécois fait son chemin en vidéoconférence

Microsoft Teams : des nouveautés pour les vidéoconférences

Tags: communication