COVID-19 : 5 changements dans l’utilisation d’Internet

Marie Pâris - 05/01/2021

L’usage du numérique est en forte hausse, alors que la distanciation sociale est de mise et que les entreprises fonctionnent en télétravail. Avec les événements de la dernière année, notre connexion Internet est devenue une nécessité et un lien essentiel vers le monde extérieur. IT Business Canada a étudié la façon dont la pandémie a affecté l’utilisation d’Internet dans les secteurs public et privé.

Le trafic Internet au plus haut

Entre le 1er février et le 19 avril, le trafic Internet a augmenté de plus de 40 % dans le monde, notamment entre mars et avril. Cette tendance se poursuit alors que les gens passent de plus en plus de temps en ligne pour travailler, étudier, regarder des vidéos ou encore jouer. La demande pour des services de haut débit a explosé, notamment au Canada.

Les autochtones particulièrement touchés

La pandémie a mis en lumière l’accès difficile à internet des communautés autochtones au pays. Environ 60 % des autochtones vivent dans des zones rurales et éloignées, où les infrastructures de télécommunications sont en général de moins bonne qualité. En conséquence, les startups autochtones souffrent d’une mauvaise connexion avec leurs partenaires et clients.

La télémédecine à l’avant-scène

La télémédecine a eu un impact positif lors de la pandémie, notamment l’offre de soins de santé à distance via de nombreux fournisseurs lorsque les hôpitaux locaux n’arrivaient pas à répondre à la demande. Cette situation a ainsi lancé la discussion sur le financement de la télémédecine et la refonte du modèle des cliniques de santé.

Les comportements des acheteurs en ligne ont changé

Les adeptes de magasinage sur internet ont modifié leurs habitudes avec la pandémie. En effet, plus de la moitié d’entre eux font aujourd’hui plus d’achats en ligne qu’avant, et ils utilisent également internet pour s’informer et pour jouer en ligne. Les consommateurs issus des pays émergents, notamment, sont en grande partie passés à l’achat en ligne.

L’enseignement à distance se démocratise

En réponse aux fermetures d’écoles et d’universités causées par la pandémie, plus de 90 % des pays ont mis en place des formes d’enseignement à distance. Les établissements ont ainsi fait appel à différentes technologies, dont des enseignants robots fonctionnant grâce à l’intelligence artificielle, des imprimantes 3D ou encore de la réalité virtuelle.

