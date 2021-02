Coup d’envoi de la 61e saison des Expo-sciences

Marie Pâris - 16/02/2021

Le Réseau Technoscience et ses organismes régionaux ont lancé ce mardi la 61e saison des Expo-sciences Hydro-Québec. Le programme des Expo-sciences, qui devait célébrer son 60e anniversaire l’an dernier, se déroulera de façon entièrement virtuelle cette année.

Il sera possible de découvrir les projets des scientifiques du volet secondaire et collégial des quatre coins de la province lors des douze finales régionales, qui sont ouvertes au public.

« Certains présenteront le projet qu’ils avaient préparé pour l’édition 2020 alors que d’autres aborderont les découvertes qu’ils ont faites cette année. Ce sera une vitrine de choix pour les jeunes intéressés par la science et la technologie de partout au Québec », a souligné Beaudoin Bergeron, président du conseil d’administration du Réseau Technoscience, dans un communiqué transmis à Direction informatique.

Souhaitant être plus responsables à l’égard de l’environnement et diminuer son impact écologique, le Réseau Technoscience et ses organismes régionaux ont pris des mesures telles que la récupération du matériel initialement produit pour la 60e édition, le développement d’un programme-souvenir numérique plutôt qu’imprimé et l’adaptation de certaines fonctionnalités pour la réalisation des événements.

Lors des douze finales régionales virtuelles, qui se dérouleront en mars prochain partout au Québec, 125 projets du volet secondaire et collégial seront sélectionnés pour participer à la Super Expo-sciences Hydro-Québec. Cette grande finale québécoise se tiendra virtuellement du 22 au 25 avril. En mai viendront les finales régionales du volet primaire, qui seront également présentées en ligne.

Les thèmes abordés sont variés et reflètent souvent les préoccupations des exposants : enjeux environnementaux, maladies rares, phénomènes sociaux, utilisation des nouvelles technologies et de l’intelligence artificielle.

