Coronavirus : le MWC 2020 annulé

Catherine Morin - 13/02/2020

Dans la foulée des inquiétudes suscitées par l’épidémie de coronavirus, la GSM Association (GSMA) a annoncé mercredi l’annulation du Mobile World Congress (MWC) pour cette année.

Cette 33e édition devait se tenir du 24 au 27 février à Barcelone.

Plus de 100 000 personnes de partout dans le monde se rendent habituellement à ce salon organisé par la GSMA, où les fabricants de téléphones multifonctions et les opérateurs mobiles présentent leurs récentes innovations.

La décision de la GSMA survient après que plusieurs grands exposants se soient retirés de l’événement en raison de préoccupations liées à la propagation du coronavirus.

LG Electronics s’est d’abord désistée le 4 février, se disant inquiète pour la santé de ses employés. Ericsson, AT&T, Sprint, Cisco, Intel, Nvidia, Amazon et Nokia ont rapidement procédé à des annonces similaires dans les jours suivants.

« Bien que l’environnement de Barcelone et du pays hôte soit actuellement sécuritaire et sain, la GSMA a décidé d’annuler le MWC 2020 parce que les préoccupations mondiales concernant l’épidémie de coronavirus, les problèmes liés aux voyages et diverses autres circonstances rendent impossible la tenue de l’événement », a expliqué John Hoffman, PDG de la GSMA, dans une déclaration publiée mercredi.

Il a précisé que les représentants de Barcelone « comprennent et respectent cette décision », et que la GSMA continuerait de travailler avec eux pour organiser le MWC 2021.

Peu de temps avant l’annulation officielle, le maire de Barcelone, Ada Colau, avait assuré que la ville était « parfaitement préparée » pour que l’événement ait lieu et qu’il n’y avait « aucune raison que ce soit » d’appliquer des mesures d’urgence, selon un article du journal espagnol La Vanguardia.

Avant d’annuler toutes les activités du salon, la GSMA avait tenté d’établir des normes de sécurité pour rassurer les participants. Ces précautions comprenaient notamment l’interdiction d’accès aux exposants et aux visiteurs en provenance de la province chinoise du Hubei, où l’épidémie a pris naissance en décembre.

