Converge Technology Solutions se classe dans la catégorie Elite 150 de la liste 2023 de CRN

Converge Technology Solutions, un fournisseur canadien de solutions informatiques logicielles et infonuagiques axées sur les services, a été classé par CRN dans la catégorie Elite 150 de sa liste 2023 des 500 fournisseurs de services gérés. La liste répertorie les principaux fournisseurs de services de l’industrie en Amérique du Nord « qui sont à l’origine d’une nouvelle vague de croissance et d’innovation pour le canal grâce à des approches avant-gardistes des services gérés, aidant ainsi les utilisateurs finaux à accroître leur efficacité et à simplifier les solutions de TI, tout en maximisant le rendement de leur investissement ».

La liste comporte trois catégories : le MSP Pioneer 250, qui reconnaît les entreprises dont les modèles d’affaires sont axés sur les services gérés et sont principalement axés sur le marché des PME ; le MSP Elite 150, qui reconnaît les grands fournisseurs de services gérés axés sur les centres de données avec un solide mélange de services sur les lieux et hors site ; et le Managed Security 100 qui reconnaît les fournisseurs de services gérés qui se consacrent principalement aux services de sécurité hors site et en nuage.

« Converge est très fier de notre organisation de services gérés et d’avoir de nouveau été classé dans la catégorie Elite 150 du palmarès des 500 fournisseurs de services gérés de CRN », affirme Shaun Maine, chef de la direction de Converge. « L’équipe Services gérés de Converge est essentielle à notre stratégie de mise sur le marché, et la pratique continue de croître chaque année. Nous nous réjouissons à l’idée de poursuivre notre expansion en 2023 et de renforcer notre capacité à mieux servir nos clients d’organisations de services gérés et à répondre à leurs besoins. »

Converge Technology Solutions offre des services d’analyse avancée, de modernisation des applications, de plateformes infonuagiques, de cybersécurité, d’infrastructure numérique et de milieu de travail numérique grâce à des services de consultation, de mise en œuvre et de gestion couvrant tous les principaux fournisseurs de technologies de l’information sur le marché.

La liste des 500 fournisseurs de services gérés paraîtra dans le numéro de février 2023 de CRN et en ligne à www.crn.com/msp500 (en anglais).