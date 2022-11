Converge Technology Solutions reçoit le prix Triple Crown Award, reconnaissance d’un leadership remarquable sur le marché des TI

Converge Technology Solutions Corp., un fournisseur de solutions informatiques logicielles et infonuagiques axées sur les services obtient le prix Triple Crown Award décerné par CRN. Le prix couronne les efforts d’entreprises qui obtiennent une place sur les trois listes prestigieuses de fournisseurs de solutions de CRN au cours de la même année civile.

Les récipiendaires de cet honneur doivent figurer sur le palmarès des 500 plus grands fournisseurs de solutions de CRN, un classement des plus grands fournisseurs de solutions de TI en Amérique du Nord selon les revenus. Il doivent aussi être sur la liste des 150 entreprises qui connaissent la croissance la plus rapide, un classement des organisations à forte croissance du réseau. Et finalement, ils doivent faire partie de la liste Tech Elite 250, qui reconnaît les fournisseurs de solutions qui ont obtenu des certifications de haut niveau de la part des principaux fournisseurs de technologie de l’industrie.

Le prix Triple Crown Award de CRN en est cette année à sa neuvième édition. Il met en lumière les fournisseurs de solutions nord-américains qui ont fait preuve d’un engagement indéfectible à l’égard de la réalisation de revenus élevés, de la croissance de l’entreprise et de l’expertise technique inégalée au sein du canal des TI.

« Converge est très fière d’être lauréate du prix Triple Crown Award 2022 de CRN », a déclaré Shaun Maine, chef de la direction de Converge dans un communiqué. « Après avoir obtenu une place sur les listes des 500 plus grands fournisseurs de solutions, des 150 entreprises qui connaissent la croissance la plus rapide et de Tech Elite 250 plus tôt cette année, se classer au 18e rang sur la liste du prix Triple Crown Award est une excellente façon de terminer une autre année de prix du CRN et est une preuve tangible du travail acharné de l’équipe Converge. »