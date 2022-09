Converge Technology Solutions obtient la certification liée aux solutions zSystems et LinuxONE d’IBM

Converge Technology Solutions, un fournisseur de solutions de TI et d’infonuagique compatibles avec les logiciels de Gatineau, détient maintenant la certification pour vendre et mettre en œuvre les solutions zSystems et LinuxONE d’IBM au Canada.

zSystems est le terme utilisé par IBM pour tous ses ordinateurs centraux dotés de z/Architecture, de l’original z900 au tout dernier z16, lancé en mai dernier. Le « z » signifie zéro « temps d’arrêt », un clin d’oeil à la fiabilité du système. Les données traitées par les zSystems d’IBM sont cryptées par des processeurs spécialisés sur l’ensemble de l’écosystème, à l’aide d’un chiffrement de données à résistance quantique.

De son côté, LinuxONE est un serveur pour les entreprises doté d’une architecture unique conçue pour répondre aux besoins relatifs aux charges de travail essentielles. Il associe l’expérience d’IBM dans la construction de systèmes durables, sécurisés et évolutifs à l’ouverture du système d’exploitation Linux. LinuxONE fonctionne avec les serveurs zSystems d’IBM.

« Converge se réjouit à l’idée d’étendre ses capacités liées aux zSystems et à LinuxONE d’IBM au Canada », a déclaré Greg Berard, président et chef de la direction de Converge pour l’Amérique du Nord. « Converge offre ces solutions à ses clients aux États-Unis depuis de nombreuses années et dispose de solides ressources techniques ainsi que d’une expertise et de connaissances approfondies sur ces produits. Nous sommes ravis de pouvoir désormais mettre ces compétences au service de nos clients canadiens et de proposer le même éventail de services et de solutions d’IBM partout en Amérique du Nord. »

La semaine dernière, Converge avait annoncé son acquisition de la société britannique Stone Technologies Group Limited, un fournisseur de solutions informatiques circulaires pour les établissements d’enseignement, ainsi que les organisations des secteurs public et privé au Royaume-Uni. L’acquisition, soumise à des conditions incluant l’approbation réglementaire en vertu de la loi britannique sur la sécurité nationale et les investissements de 2021, devrait être finalisée au quatrième trimestre.