Converge annonce l’expansion d’IBM Power pour Google Cloud à de nouvelles régions au Canada

Converge Technology Solutions Corp., un fournisseur de solutions informatiques et infonuagiques pilotées par logiciel et axées sur les services, annonçait plus tôt cette semaine l’expansion au Canada de sa solution IBM Power pour Google Cloud (IP4G).

C’est ainsi que les régions de Montréal et de Toronto se joignent aux emplacements IP4G actuellement en activité en Iowa et en Virginie du Nord, aux États-Unis, et à Francfort, en Allemagne, et sont reliées via le réseau à haut rendement de Google Cloud. Ces nouvelles régions seront propulsées avec les serveurs Power10 d’IBM, qui offrent de nouvelles capacités et de nouveaux niveaux de performance.

IP4G, est un produit Google Cloud Marketplace qui offre une solution libre-service d’infrastructure à la demande sur l’environnement d’IBM Power Systems. IP4G assure le soutien des charges de travail des systèmes d’exploitation comme AIX, IBM i et Linux sur Power. Il procure des capacités accrues et de nouvelles options géographiques aux entreprises clientes qui migrent vers Google Cloud, explique Converge dans un communiqué.

« Google Cloud est la voie de la transformation numérique pour les entreprises de tous les secteurs, peu importe leur taille. La solution IP4G sur Google Cloud Marketplace permet aux clients qui ont des charges de travail IBM Power de migrer et de se transformer en toute confiance, avec des risques moindres et une agilité accrue », a déclaré Greg Berard, chef de la direction mondiale et président de Converge. « En combinant cette solution aux services gérés professionnels du vaste portefeuille de Converge dans des domaines comme l’analytique avancée, l’intelligence artificielle et l’apprentissage machine, la modernisation des applications, la cybersécurité et les services gérés opérationnels, nos clients connaissent des migrations plus courtes et accélèrent le retour sur investissement des migrations infonuagiques. »

La veille de l’annonce, Converge rapportait des résultats financiers record pour l’année 2020, ses revenus bruts s’étant élevés à 3,09 milliards de dollars à l’exercice 2022 comparativement à 1,97 milliard de dollars à l’exercice 2021, en hausse de 57 %. Le profit brut de l’exercice 2022 s’est quant à lui établi à 550,8 millions de dollars comparativement à 345,7 millions de dollars à l’exercice 2021, soit une augmentation de 59 %. En outre, la croissance du revenu brut interne pour l’exercice 2022 s’est établie à 8.6 %, et la croissance intérieure du profit brut à 10,5 %.