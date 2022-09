Contrat de 2 M$ en enseignement supérieur pour Alithya

Alithya annonçait plus tôt cette semaine avoir conclu une entente d’une valeur de 2 millions de dollars avec une université canadienne pour l’aider à accélérer la transformation numérique de ses processus administratifs et à rehausser l’expérience numérique axée sur les besoins des étudiants.

La prestation des services sera assurée par la pratique d’enseignement supérieur d’Alithya qui accompagne déjà cinq universités canadiennes de premier plan.

Alithya prévoit combiner son savoir en lien avec les produits de Microsoft et la solution greymatter, qui améliore l’engagement des étudiants ainsi que les communications avec eux de l’étape du recrutement jusqu’à ce qu’ils deviennent des alumni, explique l’entreprise dans un communiqué. Alithya permettra ainsi à l’établissement canadien de bâtir des initiatives de recrutement, d’inscription et d’engagement des étudiants qui seront intégrées à leur logiciel financier.

La solution greymatter est développée par Frequency Foundry, avec qui Alithya bénéficie d’un statut de partenaire privilégié. Propulsé par Microsoft Cloud, Dynamics 365 et Power Platform, greymatter met à profit une vaste gamme de fonctionnalités et d’outils d’analyse pour fournir une solution de gestion de la relation client (CRM pour Customer Relationship Management) robuste permettant d’automatiser les tâches administratives quotidiennes et de déconstruire les cloisonnements hérités d’anciens systèmes.

« Nous sommes ravis d’accompagner un nouveau client alors qu’il entame l’accélération de sa transformation numérique. L’établissement pourra compter sur des experts hautement qualifiés afin d’injecter une expertise à valeur ajoutée dans la mise en œuvre de la solution CRM de greymatter. L’expertise d’Alithya, en tant que partenaire Microsoft Gold, combinée à nos autres partenariats, permet de répondre aux besoins du secteur de l’enseignement supérieur en créant une vue étudiante de 360 degrés dans l’environnement Microsoft Dynamics », a déclaré Damien Dumas, spécialiste de la transformation numérique dans le secteur de l’enseignement supérieur chez Alithya.