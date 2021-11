Complexité et cybersécurité ne font pas bon ménage

Howard Solomon - 16/11/2021

L’infrastructure d’un réseau doit être simplifiée pour accroître la sécurité contre les cyberattaques, selon des spécialistes en cybersécurité réunis lundi dans le cadre du Sommet canadien annuel des télécommunications à Toronto.

« L’opportunité à mesure que nous avançons est d’examiner ce que nous pouvons faire pour simplifier l’environnement et renforcer la sécurité à chaque point d’intersection. Le coût de l’inaction va être un monde sans confiance », a déclaré Karen Worstell, stratège en cybersécurité chez VMware.

« La complexité est l’ennemi de la sécurité et une opportunité pour la cybercriminalité. Nous avons vraiment du pain sur la planche », a-t-elle affirmé.

À son avis, « techniquement nous comprenons ce qu’il faut faire », mais le défi « est dans la mise en œuvre » et dans « la volonté de prendre le temps et les moyens financiers pour y arriver ».

Worstell faisait partie d’un panel sur la cybersécurité, qui comprenait Ann Cavoukian, administratrice et fondatrice du Global Privacy and Security by Design Centre de Toronto, Scott Poretsky, directeur de la sécurité des produits de réseau chez Ericsson Canada, ainsi que Vanessa Little, directrice mondiale de la technologie chez Interdynamix.

