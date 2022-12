Compétition Call for Code d’IBM : deux équipes de Montréal dans le peloton de tête

Des développeurs montréalais ont fait bonne figure lors de la cérémonie de remise des prix Call for Code qui se tenaient aux siège des Nations Unies à New York le 6 décembre dernier alors que IBM attribuait 35 000 dollars américains (plus de 47 500 dollars canadiens) à deux équipes montréalaises qui se sont classées troisième et quatrième dans la compétition mondiale.

La compétition Call for Code, organisée par IBM, invite les innovateurs du monde entier à contribuer à l’accélération du développement durable et à la lutte contre le changement climatique grâce à des solutions technologiques alimentées par des logiciels libres.

En première place se retrouve donc GardenMate, une plateforme qui met en relation les jardiniers qui ont des excédents de produits avec des personnes individuelles qui ont besoin de nourriture. Elle utilise également la technologie IBM Watson pour fournir aux jardiniers et aux propriétaires de petites exploitations agricoles un accès aux informations sur les pratiques de jardinage durable. La première place est assortie d’un prix de 200 000 dollars américains.

La seconde place est occupée par Pπ (Personal Plastic Interceptor), une solution informatique de pointe qui surveille les débits d’eau dans les égouts et les canaux de drainage. Propulsée par l’IA, la caméra de l’appareil peut différencier les objets tels que les plastiques des déchets organiques, et le système n’intercepte automatiquement que les débris dangereux de l’eau.

La troisième position appartient à Nearbuy, un assistant d’achat conçu par une équipe de développeurs de Morgan Stanley basée à Montréal, qui s’intègre aux sites d’achat en ligne existants et informe automatiquement les utilisateurs si des articles similaires peuvent être trouvés localement. Les utilisateurs peuvent alors examiner l’article suggéré et acheter localement. L’équipe reçoit un prix de 25 000 dollars américains

En quatrième, on retrouve ESSPERA, une application d’apprentissage automatique de la société montréalaise SIA Innovations qui aide les agriculteurs à choisir les meilleures semences à planter en vue de la prochaine récolte, en tenant compte à la fois des données publiées sur les essais de semences et des prévisions météorologiques locales. L’équipe sera récompensée d’un prix de 10 000 dollars américains.