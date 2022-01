Commerce électronique : Absolunet acquise par Valtech

Dominique Lemoine - 24/01/2022

L’entreprise de services de commerce électronique Absolunet, basée à Montréal et à Sainte-Thérèse au Québec, a été acquise par l’entreprise de services et transformations numériques Valtech, basée au Luxembourg.

Valtech dit qu’elle « intègre 300 experts d’Absolunet à son équipe qui compte désormais 4500 concepteurs, spécialistes du marketing et développeur répartis sur cinq continents avec 50 bureaux dans 18 pays ».

Selon Valtech, l’acquisition « consolide » sa position dans le domaine du commerce électronique, alors que « la demande pour le commerce électronique et les expériences numériques poursuit sa croissance ».

Absolunet a été fondée en 1999 et ses clients incluent la SAQ, BMR, Sail, Structube et d’autres détaillants, distributeurs et fabricants.

Selon le PDG d’Absolunet, Charles Desjardins, dont les propos sont rapportés par communiqué, l’intégration d’Absolunet à la marque Valtech lui procurera un accès à des bureaux dans le monde et la possibilité de travailler avec des marques et des organisations internationales, comme L’Oréal, Volkswagen, Heineken et Nespresso.

Valtech mentionne que des postes devront être comblés à Montréal et à l’étranger, par exemple des postes de développeurs frontaux et dorsaux, ainsi que de concepteurs d’interfaces utilisateur.

Ses services incluent le développement de services numériques comme le marketing numérique, la personnalisation et l’analyse de données à partir de plateformes de commerce de fournisseurs comme Adobe, commercetools, Optimizely, Salesforce, SAP et VTEX.

