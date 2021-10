Commande d’hybridation et de connexion de camions parisiens pour Effenco

Dominique Lemoine - 26/10/2021

L’entreprise Effenco mise sur une base de données de conduite de camions et sur des algorithmes d’intelligence artificielle pour optimiser les performances des systèmes électriques qu’elle installe sur des camions lourds spécialisés.

Développements Effenco a été fondée en 2006, elle est basée dans le Sud-Ouest de Montréal et elle développe et fait construire à Montréal ses propres systèmes d’hybridation et d’électrification de camions.

Dans le cadre de cette commande, Effenco doit expédier en France une soixantaine d’unités d’un système électrique conçu sur mesure pour rendre hybrides et connectés une soixantaine de camions qui sont utilisés dans les rues de Paris et qui appartiennent à la multinationale française Derichebourg, dont ce n’est pas la première commande.

Selon Effenco, ses divers produits électriques installés sur des camions permettent à ses clients de diminuer de 30 à 100 % leurs émissions de gaz à effet de serre, « tout en demeurant performants au quotidien et sur les marchés publics ».

Camions connectés

Pour y arriver, Effenco dit avoir « au coeur de son processus de développement » une « base de données d’opération provenant de véhicules connectés par Internet des objets » et une « capacité d’analyse de cette base de données ».

« L’information est recueillie sur des millions d’heures d’opération de véhicules et alimente les algorithmes propriétaires », ce qui « permet aux systèmes électriques d’offrir des performances optimales », soutient Effenco.

Ses systèmes électriques d’assistance à la propulsion sont notamment composés de condensateurs et d’équipements embarqués.

