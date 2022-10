Collaboration EXFO – AWS pour l’assurance de services adaptative infonuagique

EXFO, une entreprise de Québec se spécialisant dans les tests, le monitoring et l’analyse du secteur des communications, annonce que sa solution d’assurance de services adaptative (ASA) infonuagique et son module de rapports analytiques avancés sont désormais offerts sur Amazon Web Services (AWS).

Les fournisseurs de services de réseaux 5G et privés peuvent ainsi obtenir une visibilité exceptionnelle de la qualité de l’expérience et de la qualité du service que procurent leurs environnements virtualisés dynamiques, explique la société dans un communiqué.

« L’offre d’EXFO sur AWS témoigne de notre solide capacité à aider les fournisseurs de services à gérer leurs réseaux dans l’environnement de la 5G, et de la valeur que nous leur apportons ainsi. Parce que cet environnement est de plus en plus complexe, il est essentiel d’automatiser les tests de réseaux et la résolution des défauts afin d’assurer efficacement la performance », précise Mark Nixon, premier vice-président, ASA chez EXFO. « Nous nous réjouissons de ce partenariat avec AWS, qui se veut pérenne et permettra aux fournisseurs de services de réseaux 5G et privés d’offrir les services 5G émergents grâce à une connexion ultrarapide et ultrafiable. »

La solution d’EXFO sur AWS offre aux fournisseurs de services une visibilité de la performance de leurs réseaux et services 5G dans le nuage, par segments et pour toute la pile; elle fait la corrélation de la performance réseau avec les indicateurs de la qualité de l’expérience et du service et accélère la résolution des problèmes en cas de défectuosité. En combinaison avec les services d’AWS, dont Amazon Elastic Kubernetes Service (Amazon EKS), Amazon Simple Storage Service (Amazon S3), Amazon CloudWatch et AWS Snowball, la solution d’EXFO permet également aux fournisseurs de services d’optimiser leurs stratégies d’assurance de services dans le nuage pour la 5G et de gérer la performance des charges de travail virtuelles, le tout à moindre coût, annonce la société.