Cohesity lance une application de gestion des données

Marie Pâris - 21/04/2020

L’entreprise Cohesity vient de lancer l’application mobile Helios. Cette plateforme permet aux professionnels des technologies de surveiller facilement leurs données et applications secondaires et de les stocker en sécurité.

Cohesity, qui se spécialise notamment dans la sauvegarde de données, propose avec Helios une solution tout en un avec un point de gestion unique des données stockées dans AWS, Google Cloud ou Microsoft Azure.

Les données sont ainsi moins fragmentées et peuvent communiquer entre elles.

Grâce à son tableau de bord, l’utilisateur garde en temps réel une vue d’ensemble sur ses fichiers partagés, magasins d’objets, sauvegardes et groupes de données, qu’elles soient en périphérie, sur sites ou dans le nuage.

Des rapports généraux permettent d’accéder rapidement aux données opérationnelles et à des analyses. L’apprentissage automatique fournit par exemple des informations sur la capacité de stockage afin de planifier ses besoins futurs.

L’application propose aussi des alertes qui préviennent l’utilisateur lorsque Cohesity détecte des menaces potentielles ou une activité anormale de cryptage sur les données, notamment en cas d’attaques de rançongiciels.

Si les données sont compromises, Cohesity propose de restaurer le système de façon instantanée et globale pour réduire la période d’interruption. L’application conserve également des dossiers sur les activités suspectes.

