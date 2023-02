Cogeco connexion acquiert le fournisseur d’accès Internet Oxio

Cogeco Connexion, qui regroupe l’ensemble des opérations canadiennes de câblodistribution de Cogeco Communications, annonce aujourd’hui l’acquisition des activités de télécommunications du fournisseur de services Internet Oxio. Ce dernier continuera d’exercer ses activités de manière indépendante et de servir ses clients sous sa propre marque.

Oxio offre des services Internet et de télécommunications à des clients résidentiels au Canada. Elle dessert principalement des clients au Québec, en Ontario et dans d’autres provinces de l’Ouest.

Dans le cadre de cette transaction, Cogeco Connexion deviendra aussi titulaire d’une licence pour gaiia, le logiciel exclusif d’Oxio, et l’utilisera pour servir les clients d’Oxio.

« Au moment où nous prenons la décision stratégique de nous concentrer exclusivement sur la croissance de nos activités liées à notre logiciel, Cogeco s’est présentée comme la meilleure entreprise pour servir nos clients de services Internet », mentionne Marc-André Campagna, chef de la direction et cofondateur d’Oxio dans un communiqué. « En tant qu’entreprise québécoise à échelle humaine et à la culture entrepreneuriale, nous sommes convaincus que Cogeco est la mieux placée pour permettre à Oxio d’atteindre de nouveaux sommets. »

Par l’entremise de ses unités d’affaires Cogeco Connexion et Breezeline (anciennement Atlantic Broadband), Cogeco Communications fournit des services à large bande d’Internet, de télévision et de téléphone à 1,6 million de clients résidentiels et d’affaires au Québec et en Ontario au Canada ainsi que dans treize États des États-Unis.

« Oxio est une marque attrayante qui jouit d’un niveau élevé de satisfaction auprès de sa clientèle et qui a une excellente équipe. Son service Internet résidentiel, fondé sur une expérience entièrement numérique, est un bel ajout à notre vaste gamme de services de télécommunications de très grande qualité. Grâce à l’acquisition d’Oxio, Cogeco Connexion pourra dorénavant compter sur une deuxième marque pour répondre aux besoins en télécommunications des Canadiens et Canadiennes », a pour sa part déclaré Frédéric Perron, président de Cogeco Connexion.