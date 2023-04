Clôture d’une nouvelle ronde de financement pour Makila AI

Makila AI, une société montréalaise qui développe solution d’analyse prédictive et de simulations propulsée par l’intelligence artificielle (IA), vient de clore une seconde ronde de financement, menée par Crédit Mutuel Equity. Cela lui permettra de réaliser son plan d’affaires qui vise une forte croissance de ses activités à l’international et viendra stimuler le développement de ses solutions technologiques innovantes afin de mieux servir son réseau de clients et partenaires.

« Avec l’appui de Crédit Mutuel Equity, le développement international de Makila AI que nous envisageons se fera à plus grande échelle afin de poursuivre notre stratégie d’expansion et notre volonté d’investir dans notre équipe et notre technologie. », précise Layla Nasr, CEO de Makila AI dans un communiqué.

L’entreprise prévoit renforcer ses équipes commerciales et de R&D pour conquérir de nouveaux marchés et élargir son écosystème de partenaires stratégiques en Europe et en Amérique du Nord. Comme l’explique Makila AI, elle a renforcé sa plateforme grâce à une IA Explicable, Éthique et de Confiance. La solution est actuellement déployée pour des grandes organisations du secteur public et privé.

Makila AI est une plateforme de transformation et de valorisation des données qui permet de gérer le cycle de vie de la donnée de bout en bout avec des modèles d’apprentissage automatique. La solution a été déployée dans plusieurs secteurs et domaines d’affaires comme en santé, en ressources humaines, incluant le volet diversité et inclusion, et en finance.

La feuille de route de Makila prévoit également étendre les capacités de son offre dans des domaines où la protection des données est critique tels que la défense et la sécurité.

Son équipe est composée d’experts des sciences de la donnée qui accompagnent les organisations dans l’implémentation de solutions de valorisation des données par des méthodes agiles permettant aux parties prenantes de suivre de façon transparente l’avancement de projets complexes.

La société bénéficie par ailleurs de partenariats avec des organisations comme Inetum, CGI France, Alixio et Sopra HR en Europe ou Labranche Therrien Daoust Lefrançois (LTDL) et L’effet A au Canada. Elle possède des bureaux à Montréal et Paris.