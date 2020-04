Chromebook : Google remplace des applictions Android par des applications Web

Catherine Morin - 16/04/2020

Google remplace certaines applications Android par des applications Web progressives sur les appareils Chromebook.



Une application Web progressive (PWA, pour Progressive Web App) est une application fournie par le Web, conçue avec des technologies Web conventionnelles, telles que CSS, HTML et JavaScript.

Elle se consulte comme une page Web, mais offre une expérience utilisateur similaire à celle d’une application mobile.

Le système d’exploitation Chrome OS des ordinateurs Chromebook prend actuellement en charge des applications Android et des PWA.

Cependant, les versions Android ne fonctionnent pas toujours de façon optimale sur ces appareils.

Comme les PWA sont essentiellement des pages Web, elles occupent moins d’espace de stockage, dégradent moins la batterie et s’exécutent plus rapidement.

Possiblement dans le but de fournir une meilleure expérience utilisateur aux propriétaires de Chromebook, Google teste une nouvelle fonctionnalité du Play Store qui installe par défaut les applications en version PWA sur ces ordinateurs.

Chrome Unboxed a rapporté le 11 avril que ce changement s’appliquait déjà à Twitter. Un responsable technique de l’équipe Chrome OS de Google a depuis confirmé à Chrome Unboxed que YouTube TV avait aussi maintenant un équivalent PWA pour les Chromebook.

Lorsque les utilisateurs de Chromebook lancent l’installation de ces applications, Google reconnaît l’appareil et télécharge automatiquement la PWA. Les versions Android ne sont même plus proposées dans ces cas.

Cependant, les deux applications opèrent de la même façon que leurs équivalents Android. Les utilisateurs peuvent toujours, par exemple, voir les icônes dans leur barre d’applications et configurer des notifications poussées (push notifications).

Pour l’instant, cette nouvelle fonctionnalité du Play Store concerne exclusivement à Twitter et à YouTube TV. Bien que Google n’ait pas encore évoqué une éventuelle extension à d’autres applications, une telle initiative pourrait s’avérer très avantageuse pour les propriétaires de Chromebook.

Comme le géant de la technologie a retiré beaucoup d’applications du Chrome Web Store plus tôt cette année, le Play Store reste le principal moyen de chercher des applications sur les Chromebook.

Le téléchargement automatique des PWA garantirait aux utilisateurs de Chrome OS de toujours installer la version la plus efficace d’une application donnée sans devoir effectuer de recherches supplémentaires.

À lire sur IT Business Canada, une publication soeur de Direction Informatique :

Google is replacing some Android apps with web apps on Chromebooks

