Chris Barry nommé président de Microsoft Canada

Renaud Larue Langlois - 09/05/2022

Chris Barry succède à Kevin Peesker en tant que président de Microsoft Canada à la suite de la promotion de ce dernier à un poste mondial, a annoncé Deb Cupp, présidente de Microsoft Amérique du Nord, dans un message sur LinkedIn. Le changement de garde aura lieu le 1er juillet, au début du prochain exercice financier de Microsoft.

La carrière de Barry chez Microsoft a commencé en 2005 en tant que chef de produit senior de la division Microsoft Tablet PC. Il est actuellement vice-président de la stratégie commerciale mondiale et des revenus d’entreprise. Il a précédemment occupé les postes de vice-président de Microsoft pour les entreprises et le commerce et de directeur général du la région Pacifique ouest de Microsoft. Il a également passé deux ans au sein de l’équipe de direction de Microsoft Canada sous Janet Kennedy, présidente de 2013 à 2017, et deux autres avec Peesker avant de passer à son poste actuel.

Après la transition, Kevin Peesker dirigera les petites, moyennes et grandes entreprises et activités numériques de Microsoft à l’échelle mondiale. Peesker a rejoint l’entreprise en tant que président de Microsoft Canada en août 2017, avec une vaste expérience de leadership acqise chez Dell, y compris un mandat de près de cinq ans en tant que président de Dell EMC Canada.

Peesker et Barry travailleront tous deux à Toronto.

L’article original (en anglais) est disponible sur le site d’IT World Canada, une publication sœur de Direction informatique.

Traduction et adaptation française par Renaud Larue-Langlois

