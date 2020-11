Cholla, une solution québécoise pour les partys de bureau virtuels

Marie Pâris - 05/11/2020

Deux anciens employés d’Element AI lancent Cholla, une entreprise montréalaise qui propose une solution de partys de bureau virtuels personnalisés et participatifs.

Cholla offre aux entreprises des visioconférences « moins passives et plus festives ». Les clients peuvent naviguer sur leur place de marché et réserver directement des activités participatives : ateliers, dégustations, jeux ou encore exercices.

« Les interfaces actuelles proposent des expériences virtuelles passives, c’est-à-dire que les participants regardent ce qui se déroule, explique Patrick Steeves, anciennement chercheur scientifique en recherche appliquée à Element AI et cofondateur de Cholla. Notre programmation place les participants au cœur de l’action grâce à des activités mémorables, procurant le sentiment d’être réellement davantage en contact avec les collègues. »

La plateforme est conçue pour des activités de 5 à 20 personnes et permet aussi d’imbriquer plusieurs activités. On retrouve des ateliers de peinture de céramique, de fabrication de kombucha ou de chandelles, de cuisine et de dégustation, des jeux-questionnaires personnalisés et animés et des séances de yoga en direct. Pour ses activités, Cholla a privilégié des collaborations avec des commerces d’ici pour soutenir l’économie locale.

Les entrepreneurs voulaient notamment remédier au processus fastidieux de réservation d’événements sociaux. D’habitude, les responsables en entreprise doivent en effet trouver des fournisseurs, échanger de nombreux courriels, recueillir et transmettre les informations à propos des participants, etc.

Cholla simplifie donc le processus logistique : les employeurs choisissent une ou plusieurs activités, les intègrent à leur calendrier et profitent d’un guichet unique de la commande à la facturation, en passant par la livraison en amont de certains produits. « Grâce à notre plateforme, tout se règle en quelques clics, conclut Patrick Steeves. Les utilisateurs n’ont qu’à choisir une date et le nombre de personnes, Cholla se charge du reste. »

Tags: Cholla