CGI présentera ses innovations du métavers lors de la COP27

CGI présentera ses innovations du métavers lors de la Conférence des Nations Unies sur les changements climatiques 2022 (COP27), qui se tiendra à Charm El-Cheikh, en Égypte, du 6 au 18 novembre, pour illustrer le rôle que peut jouer la collaboration virtuelle améliorée dans la lutte contre les changements climatiques.

CGI explique que « grâce à des présentations interactives, elle démontrera comment le métavers peut réduire les impacts environnementaux des déplacements et comment l’industrie technologique peut s’associer à des organisations de tous les secteurs dans leur transition vers la carboneutralité à l’aide de technologies et de pratiques durables ».

La démonstration du métavers de CGI à la COP27 mettra en lumière des solutions d’atténuation des changements climatiques et d’adaptation à ceux-ci, de comptabilisation du capital naturel, de réduction des produits chimiques et des déchets, ainsi que de durabilité de la chaîne d’approvisionnement, précise la société.

En outre, CGI discutera de ses investissements pour aborder les impacts environnementaux, notamment le programme SEEDS (Sustainability Exploration Environmental Data Science) qui vise à accentuer la recherche pour accélérer le développement de solutions technologiques. Cela permettra aux organisations d’accéder aux outils nécessaires pour atténuer la perte de biodiversité et réduire les émissions conformément aux cibles de température fixées par l’Accord de Paris.

L’ambassadeur Achraf Ibrahim, ministre adjoint des Affaires étrangères et coordinateur général de la COP27, a indiqué que cet événement est à la fois un appel à l’action et un signal d’alarme, et qu’il doit donc être largement inclusif. « La présidence égyptienne, avec l’aide de CGI, offre cette expérience unique aux participants à la conférence ainsi qu’aux personnes du monde entier de participer directement à la COP27 par l’entremise du métavers. Ils peuvent ainsi contribuer à orienter l’action visant à préserver l’environnement pour les générations actuelles et futures », a-t-il déclaré.

De son côté, George D.Schindler, président et chef de la direction de CGI a déclaré : « Notre engagement envers le développement durable est ancré dans nos valeurs fondamentales et se réalise par l’entremise de projets réalisés en collaboration avec les clients, de nos pratiques opérationnelles, de notre gestion de la chaîne d’approvisionnement et de notre engagement dans les services communautaires. Nous sommes heureux de participer à la COP27 pour partager des pratiques responsables et des technologies de pointe qui aident les organisations à intégrer de nouveaux modes de fonctionnement tout en exploitant la puissance des données pour faire progresser leurs objectifs en matière de changement climatique et obtenir une valeur commerciale à long terme. »