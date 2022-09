CGI vient d’être nommée parmi les meilleures firmes de conseil en management au monde 2022 par le magazine Forbes. Il s’agit d’un classement annuel qui vise à aider les dirigeants d’entreprise à évaluer les organisations qui offrent les meilleurs conseils d’experts pour évoluer dans un environnement commercial en mutation permanente.

CGI figure ainsi dans la liste des meilleures entreprises de l’année en raison du succès associé à sa prestation de services-conseils stratégiques en management et en TI pour les clients du monde entier. Grâce à sa gamme complète de services dans ce domaine, CGI aide ses clients à définir leur orientation future, à s’adapter rapidement au changement et à se tailler un avantage concurrentiel en tant que leaders du numérique.

« Les investissements importants et continus des organisations du monde entier dans la transformation numérique exigent de nouvelles approches stratégiques pour repérer rapidement les perspectives de marché à grande échelle. Nos conseillers collaborent étroitement avec les chefs de la direction et les hauts dirigeants d’entreprise pour définir et déployer des stratégies d’affaires axées sur leurs objectifs », a affirmé George D. Schindler, président et chef de la direction de CGI. « Nous sommes fiers d’être reconnus par Forbes comme l’une des meilleures entreprises de conseil au monde et nous nous engageons à continuer d’offrir à nos clients des perspectives qui allient savoir et faire. »

Fondée en 1976, CGI est aujourd’hui l’une des plus importantes sociétés de conseil stratégique en TI et en management au monde, indique la société dans un communiqué. « Nous offrons des services-conseils au public comme au privé, notamment dans les secteurs des services financiers, de l’énergie et des services publics, du commerce de détail, des communications, de la santé et des sciences de la vie. »

Ce n’est pas la première fois que CGI se distingue. L’année dernière, IDC MarketScape a reconnu CGI comme un « acteur de premier plan » parmi les plus importants fournisseurs de services-conseils en stratégies numériques au monde. Et plus tôt cette année, Forbes a également nommé CGI parmi les meilleures firmes de conseil en management aux États-Unis pour la deuxième année consécutive.