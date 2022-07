CGI Federal aidera la FCC à faire évoluer les stratégies de communication des États-Unis

La Federal Communications Commission des États-Unis (FCC), l’organisme américain de régulation du domaine des télécommunications, a sélectionné CGI Federal pour l’aider à soutenir sa transformation numérique via sa participation au projet ADSS (Agile Development Support Services), un contrat à fournisseurs multiples et à prestations et quantités indéterminées.

Selon la nouvelle entente-cadre, CGI Federal, une filiale à part entière de GCI desservant le gouvernement fédéral américain, aidera la FCC à synchroniser sa mission et ses activités de TI en appliquant des méthodes de développement agile et des technologies infonuagiques afin soutenir la transformation numérique de l’organisme.

Qu’il s’agisse d’utilisateurs de services à large bande dans les zones rurales ou de leaders sectoriels cherchant à augmenter la compétitivité de la 5G, tous bénéficieront d’une approche moderne du cycle de vie des systèmes, soutenue par un développement agile et des services en nuage.

Le contrat attribué à CGI Federal est d’une durée initiale de 11 mois avec quatre périodes optionnelles de 12 mois. En tout, quatorze prestataires de services se partageront une enveloppe budgétaire de 203,5 M $US.

« L’adoption d’architectures infonuagiques modernes permettra à la FCC de poursuivre ses objectifs prioritaires, tels que la mise en œuvre de politiques visant à offrir des services à large bande abordables, fiables et à haute vitesse dans l’ensemble du pays; la promotion de la diversité, de l’équité, de l’inclusion et de l’accessibilité; l’habilitation des consommateurs à participer en toute sécurité et en toute confiance à l’économie numérique; la compétitivité accrue du pays à l’échelle mondiale grâce à des investissements dans les nouvelles stratégies de communication, comme la 5G, et à leur avancement », indique CGI Federal dans un communiqué.

Dans le cadre de l’entente, la FCC collaborera avec des partenaires de l’industrie pour offrir des services TI de bout en bout pour la conception, le développement, la mise en œuvre et le déploiement agiles des systèmes TI. Les différents éléments peuvent comprendre la modification ou l’amélioration des systèmes et services TI existants, leur transfert vers un environnement infonuagique, ou la création de nouvelles solutions en s’appuyant sur des méthodologies agiles.

« Chez CGI Federal, nous avons gagné la confiance de la FCC non seulement grâce à notre soutien de ses principaux processus financiers et d’acquisition et de sa migration vers le nuage, mais aussi grâce à notre travail sur le contrat CDM de diagnostic et d’atténuation continus dirigé par la CISA », indique Stefan Becker, vice-président principal de CGI Federal.

