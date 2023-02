CGI contribue à la transformation du secteur énergétique de la Pologne

La firme montréalaise CGI a été sélectionnée pour concevoir, développer, mettre en œuvre et soutenir un système central d’information sur le marché de l’énergie (CSIRE) de nouvelle génération pour Polskie Sieci Elektroenergetyczne (PSE), le gestionnaire de réseaux de transport d’électricité de la Pologne.

Le nouveau système centralisé stockera et gérera les données de tous les lieux de consommation d’énergie en Pologne afin de simplifier et d’améliorer l’échange de données sur le marché de détail de l’électricité partout au pays. Il en résultera de nombreux avantages pour les opérations nationales de PSE ainsi que pour les ménages, les entreprises et le secteur des services publics de détail en Pologne, explique CGI dans un communiqué. Le contrat est évalué à 97 millions $ CA.

« CSIRE facilitera l’accès aux renseignements des compteurs, permettra aux consommateurs d’utiliser l’énergie de manière raisonnable et simplifiera les procédures de marché telles que le changement de fournisseur. Il favorisera également la compétitivité des acteurs du marché et soutiendra le lancement de nouveaux services novateurs », a déclaré Tomasz Sikorski, président du conseil d’administration de PSE.

Pour y arriver, CGI se servira de sa propriété intellectuelle éprouvée Central Market Solutions (CMS), qui gère l’échange de données entre les intervenants du marché de l’énergie et améliore la conformité aux réglementations pour la production de rapports ESG. Selon CGI, en synchronisant les données, les processus et les systèmes, CMS répond aux principales exigences découlant de la nouvelle législation sur l’énergie et de l’évolution des demandes du secteur énergétique.

CGI œuvre dans le secteur de l’énergie depuis plusieurs décennies. L’entreprise offre une gamme complète de services et de solutions de propriété intellectuelle novatrices pour aider les entreprises à devenir des organisations numériques centrées sur le client.

« Le secteur de l’énergie revêt désormais une importance vitale non seulement pour répondre aux besoins des consommateurs, mais aussi pour faire progresser la transition vers des sources d’énergie plus durables, ce qui permet de relever les défis géopolitiques et de stimuler la croissance économique », a affirmé Bartłomiej Nieścierowicz, vice-président principal responsable des opérations de CGI pour la Pologne, la Lituanie, la Lettonie et l’Estonie.