CES 2022 : HP remet à jour son ordinateur Elite Dragonfly

Tom Li - 10/01/2022

HP a repensé son ordinateur portable Elite Dragonfly conçu pour les professionnels et les entreprises, actualisant son apparence et sa performance pour la nouvelle année à venir.

Le HP Elite Dragonfly G3 de 13,5 pouces est plus élégant que la plupart des ordinateurs portables pour les professionnels. Construit avec une coque en magnésium-aluminium, il pèse moins d’un kilogramme (2,2 livres), ce qui en fait l’un des plus légers et portables ordinateurs portables pour les professionnels.

Pour la troisième génération du Dragonfly, HP l’a équipé de processeurs mobiles Intel de 12e génération avec options vPro. Il contient aussi jusqu’à 32 Go de mémoire LPDDR5 et 2 To de stockage PCIe 4.

L’appareil peut être livré avec deux capacités de batterie, selon l’option choisie, soit une batterie de 45 Wh ou une batterie de 68 Wh. Il s’agit d’un détail qu’un acheteur pourrait facilement manquer, alors examinez l’option que l’appareil inclut avant de passer à la caisse.

Lire l’article au complet sur le site d’IT World Canada (en anglais), une publication soeur de Direction informatique

Lire aussi :

BlackBerry met en valeur sa plateforme IVY de données de véhicules au CES 2022

D-Box et Razer exposent le fruit de leur partenariat au CES

Cinq technologies attendues au CES 2022

Tags: batteries