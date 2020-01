CES 2020 : nouvelles fonctionnalités pour l’assistant Google

Catherine Morin - 08/01/2020

Google a dévoilé plusieurs nouvelles fonctionnalités pour son assistant vocal à l’occasion du Consumer Electronics Show (CES), qui se déroule à Las Vegas jusqu’au 10 janvier.

L’assistant Google permettra bientôt de programmer des commandes avec la fonctionnalité Scheduled Actions, qui sortira plus tard cette année.

Les utilisateurs pourront ainsi demander à l’application de démarrer ou d’éteindre un appareil intelligent compatible à un moment précis. Il sera possible de formuler des requêtes telles que « Hey, Google, met la cafetière en marche à 7 heures du matin ».

Le géant du Web a d’ailleurs indiqué qu’en 2020, plus d’appareils intelligents de grandes marques fonctionneront avec son assistant vocal.

Des écrans, des haut-parleurs, des barres de son et des écouteurs produits par Acer, Anker Innovations, Belkin, Cleer, Harman Kardon, Konka, Lenovo, LG, Philips et Seiki deviendront notamment compatibles au cours des prochains mois.

Des notes numériques pour écrans connectés

L’assistant Google proposera sous peu de créer des messages autocollants numériques sur les écrans connectés comme le Nest Hub ou le Nest Hub Max. Il sera ainsi possible d’éliminer les notes de papiers qui s’accumulent à la maison ou au travail et s’assurer qu’elles soient lues dans un emplacement central.

Un utilisateur pourra, par exemple, informer les membres de sa famille qu’il a déjà nourri le chat avant de quitter son domicile en formulant la commande vocale « Hey, Google, laisse une note indiquant que j’ai nourri Victor ».

Écouter les contenus Web

Le géant de Mountain View offrira aussi une nouvelle expérience de lecture naturelle pour les contenus de long format. Il sera donc possible de demander à l’assistant de lire un article Web en entier en disant simplement « Hey, Google, lis ceci ».

Certains sites d’information proposent déjà une fonctionnalité similaire, mais Google assure que « cette expérience se base sur de nouveaux ensembles de données vocales pour créer des voix plus expressives et plus naturelles ». L’objectif consiste à faciliter l’écoute pendant une longue période.

Une meilleure protection de la vie privée

L’entreprise a aussi annoncé l’ajout d’option de gestion des données personnelles afin de renforcer la protection de la vie privée. Les utilisateurs pourront bientôt demander à l’assistant de supprimer les enregistrements et les activités de leur compte Google à partir d’une commande comme « Hey Google, efface tout ce que j’ai dit aujourd’hui. »

Google permettait déjà de supprimer les enregistrements dans les paramètres de l’assistant, mais cette option devient plus accessible en fonctionnant par requête vocale.

Le mode interprète plus accessible pour les entreprises

Le mode interprète de l’assistant s’associera aux intégrateurs de systèmes Volara et SONIFI afin de lancer une gamme de services pour aider les entreprises à éliminer les barrières linguistiques.

Présenté lors de la précédente édition du CES, ce mode permet à deux individus qui ne parlent pas la même langue de communiquer en temps réel.

Selon Google, ce partenariat rendra le mode interprète accessible à un plus grand nombre d’hôtels, d’aéroports, de banques et d’organisation humanitaires ou sportives.

L’entreprise n’a pas indiqué de date précise de déploiement de ces fonctionnalités, mais a assuré qu’elles seront offertes cette année.

Tags: Appareils intelligents