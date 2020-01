CES 2020 : le ministre Fitzgibbon en mission à Las Vegas

Catherine Morin - 06/01/2020

Le ministre provincial de l’Économie et de l’Innovation, Pierre Fitzgibbon, dirige une mission commerciale à Las Vegas à l’occasion du Consumer Electronics Show (CES).

Cette conférence, qui se déroule jusqu’au 10 janvier, constitue le plus important rassemblement mondial consacré à l’innovation technologique.

Elle réunit près de 4500 exposants, dont des concepteurs, des fabricants et des fournisseurs de solutions technologiques, ainsi qu’environ 170 000 participants de 160 pays.

L’objectif de la mission consiste à soutenir les efforts des entreprises québécoises pour accéder au marché américain et à leur permettre de rencontrer des investisseurs sur place.

La délégation québécoise compte une centaine de participants, dont environ 50 entreprises et une dizaine d’organismes issus du secteur des technologies de l’information et des communications (TIC).

En assistant au CES, ces organisations peuvent aussi découvrir les récentes tendances en TIC, discuter avec des acteurs clés de l’industrie mondiale et enrichir leur réseau d’affaires.

Le ministre Fitzgibbon prononcera une allocution mercredi.

Le regroupement québécois inclut la société montréalaise Element AI, qui se spécialise dans la conception d’outils d’intelligence artificielle pour les entreprises (IA).

L’organisation vient d’annoncer, dans le cadre du CES, un partenariat majeur avec LG Electronics. Les chercheurs d’Element AI aideront le fabricant coréen à développer de nouveaux produits basés sur l’IA.

Le gouvernement du Québec estime que cette présence à Las Vegas permettra à la province de se démarquer davantage à l’échelle mondiale et contribuera au rayonnement de l’expertise et du savoir-faire d’ici dans plusieurs domaines de la haute technologie.

Le CES accorde un espace de plus en plus important aux nouvelles entreprises, et plusieurs jeunes pousses de partout dans le monde en profitent pour rencontrer les chefs de file nord-américains.

Lire aussi :

LG Electronics : partenariat avec Element AI

Québec révèle sa stratégie de transformation numérique

Numérique : trois projets d’organisations du Québec financés par l’ACEI

Tags: CES2020