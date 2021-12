Carte de dépenses en devises étrangères au taux de change exact lancée au Canada

Pragya Sehgal - 06/12/2021

Une nouvelle carte lancée au Canada permet aux clients de payer en devises étrangères sans majoration du taux de change.

L’entreprise de technologie financière Wise, basée au Royaume-Uni, anciennement TransferWise, a lancé la carte Wise au Canada, qui permettra aux clients de payer en dollars américains et autres devises sans majorations de taux de change appliquées par les banques et autres fournisseurs sur les dépenses en devises étrangères.

La carte de dépenses, connectée à un compte Wise déjà disponible au Canada, permet aux clients de détenir, d’envoyer et de dépenser comme un résident à des tarifs jusqu’à 4 fois moins élevés que ceux des banques traditionnelles et des fournisseurs alternatifs. Il est possible d’avoir des coordonnées bancaires dans 10 différentes devises et de détenir plus de 50 devises, a affirmé Wise dans un communiqué de presse du 30 novembre.

Les utilisateurs peuvent payer directement à partir de leur compte Wise et dépenser à l’étranger sans frais de transaction à l’étranger en utilisant le taux de change réel, c’est-à-dire le même taux que celui qui peut être trouvé sur Google.

