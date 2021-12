Pragya Sehgal - 14/12/2021

Visa s’associe à la CIBC et à Simplii Financial pour étendre ses capacités de mouvement d’argent à l’échelle mondiale. Visa Canada a annoncé hier une nouvelle offre avec CIBC et Simplii Financial pour permettre à leurs clients individuels et commerciaux de transférer plus facilement de l’argent.

La Banque CIBC et Simplii Financial utiliseront le service Visa Direct pour permettre des paiements transfrontaliers de personne à personne (P2P) et d’entreprise à consommateur (B2C) dans le cadre de leur service de transfert d’argent mondial.

Le service Visa Direct permet aux clients et partenaires de Visa d’utiliser un seul point de connexion pour envoyer des paiements vers des comptes bancaires en utilisant des cartes de débit Visa éligibles, ainsi que des cartes de crédit Visa éligibles, pour les paiements transfrontaliers.

