Pragya Sehgal - 23/11/2021

Une entreprise de technologies pour les soins de santé rend disponible au Canada une plateforme de soins aux personnes âgées basée sur l’intelligence artificielle.

CarePredict, une technologie portable basée sur l’IA qui a été présentée aux événements CES 2020 et CES 2021, est désormais disponible au Canada pour aider des personnes âgées à vivre une vie meilleure, plus saine et plus autonome.

Développée par l’entreprise québécoise Medisuivie, fournisseur de propositions technologiques pour améliorer la santé et la sécurité des personnes âgées, CarePredict est déjà utilisée par des milliers de personnes âgées aux États-Unis.

