13/01/2022

LG Electronics rejoint le réseau IBM Quantum Network pour faire progresser les applications industrielles de l’informatique quantique.

En rejoignant IBM Quantum Network, LG aura accès aux systèmes d’informatique quantique d’IBM, à l’expertise quantique d’IBM, ainsi qu’à Qiskit, la trousse de développement de logiciels d’information quantique à code source ouvert d’IBM.

De plus, LG pourra utiliser les avancées et les applications matérielles et logicielles de l’informatique quantique au fur et à mesure de leur apparition, conformément à la feuille de route quantique d’IBM.

En utilisant la technologie IBM Quantum, LG affirme qu’elle vise à explorer les applications de l’informatique quantique dans tous les domaines nécessitant le traitement d’une grande quantité de données, incluant l’intelligence artificielle, les véhicules connectés, la transformation numérique, l’Internet des objets et les applications robotiques.

Lire l’article au complet sur le site de Channel Daily News (en anglais), une publication soeur de Direction informatique

