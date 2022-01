Brèves-café — lancements par Cloudli et GSoft; et plus

Pragya Sehgal - 25/01/2022

Les brèves-café sont des résumés des dernières nouvelles, des entrevues et des balados d’IT World Canada (ITWC).

La capsule d’information d’aujourd’hui est présentée par la journaliste d’IT World Canada, Pragya Sehgal, avec des contributions du reste de l’équipe éditoriale.

Vous avez manqué les brèves-café précédentes?

Nous avons ce qu’il vous faut.

Quoi de neuf cette semaine…

Le fournisseur montréalais de services de voix, de données et de messagerie Cloudli a lancé un système téléphonique pour les affaires nommé Cloudli Connect, qui est basé sur l’infonuagique et qui propose aux petites et moyennes entreprises des capacités unifiées de voix et de SMS.

L’entreprise montréalaise de logiciels GSoft a lancé une plateforme nommée Softstart, qui permet aux professionnels des ressources humaines et de l’expérience des employés de créer des processus d’intégration compatibles avec la réalité du travail hybride.

Google a annoncé une nouvelle proposition d’interface de programmation Privacy Sandbox pour la publicité basée sur les intérêts.

L’ancienne édition gratuite de G Suite ne sera bientôt plus disponible.

Lire l’article au complet sur le site d’IT World Canada (en anglais), une publication soeur de Direction informatique

